Beyoğlu’nda deterjanlı kahve skandalı! İfadeleri ortaya çıktı: Bu sulardan yaptım
İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan 26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Turtura, kostik madde şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliye ev hapsi verilirken ifadeleri ortaya çıktı.
Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi.
Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası Engin Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan Münire A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi. Gülsüm Sude Ö.(26) işletme sahibi, ablası Sıla Nur Ö.'nün (28) ise, işletmenin çalışanı olduğu tespit edildi. Kahveyi yapan Münire A. ile olay anında kafede bulunan işletme sahibi Sıla Nur Ö. işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildi.
KAFE MÜHÜRLENDİ; ŞÜPHELİLERE EV HAPSİ
Konuyla ilgili baba Engin Ö. ve işletme sahibi Gülsüm Sude Ö.'nün bilgisine başvuruldu. Adliyeye sevk edilen Münire A. ve Sıla Nur Ö. hakkında ise, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Kafe ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.