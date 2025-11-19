Beyoğlu’nda deterjanlı kahve skandalı! İfadeleri ortaya çıktı: Bu sulardan yaptım

Beyoğlu'nda kafede zehirlenen mühendis (DHA) 'SIVININ SU DEĞİL DETERJAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ' Münire A., "Sıla Nur da bana şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söyledi. Biz duruma çok üzüldük ve şaşırdık. Şişelerin üzerinde hiçbir ibare yoktu ve sıvının rengi sudan farksızdı. Ayırt etmek imkansızdı. Şişeler tezgahın üzerinde olduğu için ben su olduğunu düşünmüştüm. Bu olaydan sonra şişelerin üzerine siyah keçeli kalemle deterjan yazdım. Tekrar böyle bir yanlışlık olmasın diye. Ben bu duruma bilerek ve isteyerek sebep olmadım. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Zehirlenen kadını tanımıyorum" dedi.

Beyoğlu'nda kafede zehirlenme şüphesi (DHA) "MÜNİRE İŞ YERİMİZE YAKIN KOMŞUMUZDUR" Sıla Nur Ö. ise ifadesinde, "Münire A. bizim işyerimizin yakınında oturan bir komşumuzdur. Olayda mağdur olan Ayben Özçilingir Turtura ve yanında bulunan arkadaşları öğle aralarında sürekli bizim işyerimize gelirler. Kendilerini bu şekilde tanırım ve aramızda zamanla bir samimiyet oluştu. Münire A. ile geçtiğimiz haftasonu yani 15 Kasım ve 16 Kasım gününü kapsayan bir etkinlik planlamıştık. Etkinlikte Münire bizim işyerimizde bazı ürünler satacaktı. Cumartesi ve Pazar günü etkinlik devam etti. Pazar günü akşam baktığımızda ürünlerden bazıları kalmıştı. Bizde etkinliği Pazartesi gününe uzatalım dedik. Pazartesi günü akşamına kadar devam ettirmeye karar verdik" dedi.