Freni boşalan traktör dehşet saçtı: 2 yaralı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde, freni boşalan traktör dehşet saçtı. Traktörü durdurmaya çalışan sürücü ve eşi yaralandı

Giriş Tarihi: 18.11.2025 21:52

Kaza, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (70) ile eşi S.G. (58), hareket eden 06 DT 62 plakalı traktörü engellemek isterken yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

