Antalya'daki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

Antalya'daki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında eski CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Etli de yer aldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:23

Antalya'nın Serik ilçesinde rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında eski CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Etli'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Yusuf Etli'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarma tarafından yapılan teknik takip ve alınan ifadeler doğrultusunda işlemin rüşvet karşılığı yapılacağı kurumda görevli Tuncay Akkan ile A.A.A. da gözaltına alındı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yusuf Etli ile Tuncay Akkan tutuklandı, A.A.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

