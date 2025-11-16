Sultangazi’de iki genç kavga etti: Arkadaşları ayırmak yerine tezahürat yaptı | O anlar kamerada
Sultangazi’de bir parkın içindeki basketbol sahasında iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmak yerine etraflarını saran arkadaşlarının tezahürat yapması olayın şaşkınlığını daha da artırdı. Yaşanan arbede, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir park içindeki basketbol sahasında meydana geldi.
İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte basketbol sahasında bulunan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı itiş kakışa dönüştü ve taraflar tekme ile yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya sürüklendi.
Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler ise kavgayı ayırmak yerine adeta bir müsabaka izliyormuş gibi bağırıp tezahürat yaparak taraflara destek verdi.