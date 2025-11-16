Sultangazi’de iki genç kavga etti: Arkadaşları ayırmak yerine tezahürat yaptı | O anlar kamerada

Sultangazi’de bir parkın içindeki basketbol sahasında iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmak yerine etraflarını saran arkadaşlarının tezahürat yapması olayın şaşkınlığını daha da artırdı. Yaşanan arbede, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 19:04

Paylaş



ABONE OL

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir park içindeki basketbol sahasında meydana geldi. KAVGA EDEN GENÇLERE TEZAHÜRAT YAPTILAR İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte basketbol sahasında bulunan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı itiş kakışa dönüştü ve taraflar tekme ile yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya sürüklendi.

Sultangazi’de iki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yumruk ve tekmelerle birbirine girdi (DHA) Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler ise kavgayı ayırmak yerine adeta bir müsabaka izliyormuş gibi bağırıp tezahürat yaparak taraflara destek verdi.

Kavga esnasında olay yerinde bulunan grup ise kavgayı ayırmak yerine o anları izlemekle yetindi (DHA) Kavga anları, o sırada parkta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen görüntülerde tarafların birbirine ardı ardına yumruk savurduğu, çevredekilerin ise müdahale etmek yerine izlemekle yetindiği net bir şekilde görüldü. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN