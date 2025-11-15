Metro faciasında şirket sahibi ve şantiye şefine tutuklama talebi
Beşiktaş–Kabataş hattındaki M7 metro çalışmalarında yaşanan göçükte bir işçi yaşamını yitirdi, iki işçi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında taşeron firmanın sahibi ve şantiye şefi, “taksirle ölüme neden olma” iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İskelenin devrildiği anlarda çalışma yapan 3 işçi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. Yaralı 2 işçi itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı. İşçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
'İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ'
Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Şantiyede beton dökülürken, kalıbın açılması neticesinde iskelenin devrilmesi sonucu 5 arkadaşımız etkilendi. Bu arkadaşlarımızdan 3'ünü yürüyerek merdivenlerden aldık, 2 arkadaşımızı da sedye üstünde aldık ve şu an herhangi bir arkadaşımız olay yerinde kalmadı. 5 arkadaşımızın da sağlık durumu iyi. Sağlık ekiplerimiz de burada. Şu an itibarıyla bir problem kalmadı, çok şükür 5 arkadaşımızın da hayati tehlikesi yok ve bir sağlık problemi yok. Yaralı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sadece iskelenin devrilmesi söz konusu, herhangi toprak kayması ya da çökme yok" şeklinde konuştu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "15.11.2025 Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda Emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmiştir.
Olayda iki işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılmıştır. Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş metro şantiye alanında meydana gelen göçükten kurtarılan işçilerden birinin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir" ifadelerini kullandı.
A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen, Kabataş Metro inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin göçük altında kaldığı olaya ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktararak şu ifadeleri kullandı:
Kabataş istasyonu'nda aslında işçilerin çalıştığı sırada iskele çökmüştü. Olay saat 8 civarında olmuştu ve aslında dakikalar önce de üzücü bir haber geldi ve o işçilerden bir tanesi maalesef ki hayatını kaybetti. Tabii hastaneye kaldırılan üç işçiden biri hayatını kaybetti ama diğer işçilerin de tedavisi devam ediyor. Bununla birlikte de aslında iskelenin niye devrildiği konusunda da ekipler araştırmalarına devam ediyorlar.