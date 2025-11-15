Ataşehir'de feci kaza! Kamyonet otobüs durağına daldı

Giriş Tarihi: 15.11.2025 21:06

(Fotoğraf: AA)

Cadde üzerinde ilerleyen 34 CPF 084 plakalı kamyonet, bir süre sonra trafikte durdu. Sürücüsünün hareket ettirmekte zorluk çektiği kamyonet daha sonra geri kayarak arkasındaki minibüse çarptı. Kamyoneti kontrol altına almayı başaran sürücü, ileri doğru hareket ettiği sırada bu kez de cadde üzerindeki otobüs durağına daldı. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf: DHA)

Görüntülerde, kamyonetin geri kayarak minibüse çarptığı, ardından yavaşça ilerleyip durağa girdiği görüldü. O sırada durakta bulunan bir kedi kaçarken, caddede yürüyen vatandaşlar ise panik yaşadı.