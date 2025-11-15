Yaşam

Ataşehir'de feci kaza! Kamyonet otobüs durağına daldı

Ataşehir’de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, geri kayarak önce minibüse ardından da otobüs durağına daldı. Kazada yaralanan olmazken büyük bir faciadan dönüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Ataşehir'de feci kaza! Kamyonet otobüs durağına daldı

Kaza, saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Cadde üzerinde ilerleyen 34 CPF 084 plakalı kamyonet, bir süre sonra trafikte durdu. Sürücüsünün hareket ettirmekte zorluk çektiği kamyonet daha sonra geri kayarak arkasındaki minibüse çarptı. Kamyoneti kontrol altına almayı başaran sürücü, ileri doğru hareket ettiği sırada bu kez de cadde üzerindeki otobüs durağına daldı. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Görüntülerde, kamyonetin geri kayarak minibüse çarptığı, ardından yavaşça ilerleyip durağa girdiği görüldü. O sırada durakta bulunan bir kedi kaçarken, caddede yürüyen vatandaşlar ise panik yaşadı.

Korkunç kaza! 1 polis şehit olduKorkunç kaza! 1 polis şehit oldu KORKUNÇ KAZA! 1 POLİS ŞEHİT OLDU
Yola düşen kaya kazaya neden oldu! Araç ters döndü: 2 yaralıYola düşen kaya kazaya neden oldu! Araç ters döndü: 2 yaralı YOLA DÜŞEN KAYA KAZAYA NEDEN OLDU! ARAÇ TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN