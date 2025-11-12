Taksici ile yolcu arasında 'adres' kavgası: Sen bileceksin

Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:14

Şişli'de gece saatlerinde taksici Nezir Öztekin ile kadın yolcu arasında adres nedeniyle tartışma çıktı. Taksicinin "Evlendirme dairesini bilmiyorum" demesi üzerine yolcu "Sen taksicisin, sen bileceksin" diyerek duruma tepki gösterdi. Öztekin'in, "İstanbul ne kadar büyük biliyorsunuz" sözleri üzerine kadın yolcu da "İstanbul o kadar büyük değil" cümleleriyle karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, "Senin işin bu deli misin sen" diyerek taksiden indi. Yaşananlar araç kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan taksici Öztekin, "Gecenin saat 3'ünde ister istemez insanın beyni duruyor" dedi.

Olay, 11 Kasım Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Nezir Öztekin Şişli istikametine seyir halindeyken Balo Sokak çıkışında el kaldıran bir kadını almak için durdu. Trafiğin yoğun olması nedeniyle yolun ortasında kalan araç, arkasından siren çalan polis ekiplerinin uyarısıyla yeniden hareket etti. Kadın araca bindikten sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ne gitmek istediğini söyledi.

'SEN TAKSİCİSİN SEN BİLECEKSİN' TEPKİSİ

Tünelde şebekenin zayıf olması nedeniyle iletişim kısa süreliğine aksadı. Seyir halindeyken Öztekin yolcunun gideceği adresi netleştirmek için, "Evlendirme Dairesini bilmiyorum hanımefendi, Beşiktaş dediniz değil mi. Buradan mı, sağdan mı ineceğiz o dediğiniz yere" diye sordu. Bunun üzerine kadın yolcu, "Ben bilmiyorum siz bileceksiniz. Taksicisiniz" diyerek tepki gösterdi.

"KAVGA ÇIKACAKSA İNDİR BENİ"

Tartışma sırasında Öztekin, "İstanbul ne kadar büyük biliyorsunuz" derken kadın yolcu ise, "İstanbul o kadar büyük değil" cevabını verdi. Kadın, "Kavga çıkacaksa indir beni" diyerek duruma tepki gösterdi. Öztekin de "Kavga çıkartacaksan hemen sağa çekeyim, inebilirsiniz buyrun" şeklinde karşılık verdi. Bu sırada kadın, "Beni buradan aldın, Taksim'den Beşiktaş'a götüremiyorsun. Sen taksicisin" diyerek tepki göstermeye devam etti. Öztekin'in, "Beşiktaş'ı biliyorum, Evlendirme Dairesinin yerini bilmiyorum" demesi üzerine kadın, "Deli misin sen. Senin işin bu, hadi yürü git" dedi ve daha sonra araçtan indi. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.