Burdur'da başıboş köpek dehşeti! Ortaokul öğrencisi kıza saldırdı

Burdur'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi bir kız yolda yürüyüş yaptığı sırada başıboş köpek saldırısına uğradı. El bileği, sırtı ve ayağından yaralanan kızın imdat çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişirken, köpek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Burdur'da yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi K.K. (13) sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çevik Sokak'ta bu sabah yürüyüşe çıkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümü 8'inci sınıf öğrencisi K.K. adlı kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralanan K.K.'nin feryatlarını duyanlar müdahale edip sokak köpeklerini uzaklaştırdı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen K.K. tedaviye alındı.

"YERDE BAYAĞI SÜRÜKLENDİM"

Sabah yürüyüş yapmaya çıktığını söyleyen K.K., "Okul tatil olduğu için sabah yürüyüşü yapıyordum. Üzerime bir köpek geldiğini gördüm. Sonrasında 5- 6 köpek daha gelerek havlamaya başladı. Etrafımı köpekler sardı, havlamaya başladılar. Bana saldırdılar. Elimde, belimde, bacağımda yaralar var. Yerde bayağı sürüklendim. Bağırdım. Çevredekiler yetişti. Bir abi arabayla yanıma geldi. Ambulansı aradı. O sırada köpekler gitti. Ambulansla hastaneye geldim. Duyduğum kadarıyla benden önce de geçen günlerde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlar olmuş. Etrafta bu kadar başıboş köpeğin dolaşması normal değil" dedi. K.K.'nin ailesinin, olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

