Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği dehşeti! 9 yaşındaki çocuk yaralandı
Sokak köpeklerinin yaşattığı kabus her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. Çocukların ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı bu kez Diyarbakır'da yaşandı. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı. İşte detaylar...
Olay, dün Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki R.K.'ya köpekler saldırdı.
Baldır ve bacaklarından defalarca ısırılan talihsiz çocuğu köpeklerin dişlerinden komşuları kurtardı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun bacaklarına dikiş atılırken, mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda bir öğretmen de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp yaralanmıştı.