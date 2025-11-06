İsrail soykırımına dijital duvar örüyorlar! A Haber’de çarpıcı açıklama

Katil İsrail’in Gazze’de uzun yıllardır sürdürdüğü saldırılar, 7 Ekim 2023 sonrasında tam anlamıyla bir insanlık krizine dönüştü. Bu süreçte, siyonist yapıya yönelik dijital alandaki koruma kalkanı tartışmaları da gündeme geldi. Son olarak, “Gazze Soykırımı” başlıklı maddeye Wikipedia’da yapılan müdahale dikkat çekti. Platformun kurucusu Jimmy Wales’in onayıyla sayfa askıya alındı. A Haber’e katılan gazeteci Gaffar Yakınca, dijital soykırım tabirinin yerinde bir söylem olduğunu belirtti. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise siyonizmin sebep olduğu soykırım vahşetini artık herkesin bildiğini belirterek, “Ne yaparsanız yapın, güneşi balçıkla sıvayamayacaksınız” dedi.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 04:41

Katil İsrail işgal güçleri Gazze'de sürdürdüğü insanlık krizinin gölgeleyerek yapılan insanlık suçlarının bu sefer de Wikipedia tarafından dijital ağlarla örtülmeye çalışıldığı yine gözler önüne serildi. Wikipedia'nın Kurucusu Wales'in skandal müdahalesi sonrası konu A Haber'de masaya yatırıldı. İSRAİL SOYKIRIMINA DİJİTAL DUVAR ÖRÜYORLAR! "ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ KAVRAMLARININ İÇİ BOŞALTILDI" Emperyalizmin yeni döneminin olumlu sloganlarla şekillendiğini belirten Gazeteci Gaffar Yakınca, Özgürlük, demokrasi gibi kavramların içinin boşaltıldığını söyleyerek şöyle konuştu: Emperyalizmin yeni dönemi olumlu sloganlarla şekillendi: Özgürlük, demokrasi gibi. Ya bunlar kötü laflar değil. Hepimiz demokrasi istiyoruz, hepimiz özgürlük istiyoruz, hepimiz... kimse reddedemez bunu. Hepimiz, yani bunlara karşı çıkmak ya da barış, hepimiz bunu istiyoruz. Ama bunlar, bu kavramlar özellikle önce içi boşaltılıp sonra istedikleri gibi giydiriliyor. Bu Wikipedia'nın öyküsü de bu, YouTube'un öyküsü de benzer bir öykü. Wikipedia'daki temel sorunlardan biri de şu: Wikipedia, bağımsız katılımcılar tarafından yazılan bir ansiklopedi. Yani siz de gidip orada bir yazar olabiliyorsunuz. Herkes olabilir, ben de, sen de, hepimiz olabiliriz.

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "MOSSAD'IN ÇALIŞTIRDIĞI DEVASA ORDULAR VAR" Fakaşöyle bir şey var, yani belirli kurallar, fakat şöyle bir şey var: Biz biliyoruz ki istihbarat servislerinin, özellikle Amerika'nın ve Mossad'ın çalıştırdığı devasa ordular var. Bunu da Glenn Miller, Amerikalı gazeteci ortaya çıkardı, açıkladı. Hatırlarsan Edward Snowden, bu, onun açıkladığı dosyaların bir bölümünde bu vardı. Yani adamlar bir ordu tutmuşlar. Bu Wikipedia'daki maddeleri istedikleri gibi yazsınlar, istedikleri gibi manipüle etsinler diye bir ordu besliyorlar. Yetmiyor, bu orduya rağmen azıcık gerçek sızarsa aradan, onu da yasaklıyor, onu da sansürlüyor. Adı da özgür ansiklopedi. YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının genel politikası belli zaten, yani bu çok da şaşırtıcı bir şey değil.