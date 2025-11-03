29 kişiye mezar olmuştu! Beşiktaş'taki gece kulübü davasında gelişme
Beşiktaş’ta 2 Nisan 2024’te gece kulübünde çıkan yangın, 29 kişiye mezar olmuştu. Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4’ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Bilirkişi raporunun da ulaştığı mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Aralık’a erteledi.
Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması Çağülayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görüldü.
Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları katıldı. Duruşma müşteki ve katılan beyanlarıyla başladı. Aileler, dosyada uzun süredir karar verilmediğini belirterek duruşmanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.
DURUŞMA 22 ARALIK'A ERTELENDİ
Mahkeme, son eklenen bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapabilmesi için avulatlara süre verilmesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, bir sonraki duruşmayı 22 Aealık 2025'e ertelendi.