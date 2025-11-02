Grand Kartal Oteli davası sonrası acılı aileler konuştu: Adaletin sesini duyduk

Giriş Tarihi: 02.11.2025 08:05

Karar sonrası ilk defa dün biraz nefes alabildiğini söyleyen anne, "Hâkim Bey elleri öpülesi bir annenin evladıymış bize bunu gösterdi. Heyete her zaman güvencemiz sonsuzdu ama yine de korkuyordum. Bir anne olarak korkuyordum. Açıklanan karar bana ve tüm ailelere biraz da olsa nefes aldırdı. Adaletin sesini duyduk. Hâkimin sesi bir annenin yüreğine dokundu" ifadelerini kullandı.

Ömür Kotan ve Zeynep Kotan

"EMSAL BİR KARAR"

Yangında 18 yaşındaki oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan ise karar sonrası yapmış olduğu açıklamada, "Verilen kararın adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ibaresinin emsal olacağını düşünüyorum. Zaten bizim başından beri isteğimizde buradan emsal bir karar çıkmasıydı, çünkü artık ülkemizdeki bu cezasızlık algısı ortadan kalksın ki insanlar başkalarının insafına, vicdanına terk edilmesin, yapılması gereken, olması gerektiği gibi olsun. Herkes attığı imzanın sorumluluğunu taşısın. Baştan beri söylediğimiz şey bu. Buradan mahkeme başkanına sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.