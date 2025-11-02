Grand Kartal Oteli davası sonrası acılı aileler konuştu: Adaletin sesini duyduk
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 34’ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği davada karar açıklandı. 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otel sahibi Halit Ergül’ün de aralarında bulunduğu 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Acılı aileler karara ilişkin konuşurken 'Karar bize biraz da olsa nefes aldırdı, adaletin sesini duyduk” ifadelerini kullandı.
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.
ACILARI BİR NEBZE OLSUN DİNDİRDİ
20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasında da mahkemeden emsal niteliğinde kararlar çıkması yüreği yanık ailelerin acısını bir nebze olsun dindirdi.
Tutuklu sanıklar otel sahibi Halit Ergül başta olmak üzere 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
"BİRAZ OLSUN NEFES ALDIK"
Kararın açıklanmasının ardından Sabah'a konuşan aileler yaşadıkları anlattı.
Yangında oğlu Doruk (13) ve kızı Nehir'i (15) kaybeden acılı anne Duygu Can kararı değerlendirdi.
Karar sonrası ilk defa dün biraz nefes alabildiğini söyleyen anne, "Hâkim Bey elleri öpülesi bir annenin evladıymış bize bunu gösterdi. Heyete her zaman güvencemiz sonsuzdu ama yine de korkuyordum. Bir anne olarak korkuyordum. Açıklanan karar bana ve tüm ailelere biraz da olsa nefes aldırdı. Adaletin sesini duyduk. Hâkimin sesi bir annenin yüreğine dokundu" ifadelerini kullandı.
"EMSAL BİR KARAR"
Yangında 18 yaşındaki oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan ise karar sonrası yapmış olduğu açıklamada, "Verilen kararın adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ibaresinin emsal olacağını düşünüyorum. Zaten bizim başından beri isteğimizde buradan emsal bir karar çıkmasıydı, çünkü artık ülkemizdeki bu cezasızlık algısı ortadan kalksın ki insanlar başkalarının insafına, vicdanına terk edilmesin, yapılması gereken, olması gerektiği gibi olsun. Herkes attığı imzanın sorumluluğunu taşısın. Baştan beri söylediğimiz şey bu. Buradan mahkeme başkanına sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.