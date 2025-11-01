Yaşam

Tekirdağ sis etkili oldu

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Tekirdağ sis etkili oldu
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, TekirdağMalkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.