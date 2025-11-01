Yaşam

Beşiktaş'ta taraftarlar arasında kavga! 1 yaralı

Beşiktaş stadı çevresinde, yarın Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi koreografi çalışması için toplanan taraftarlar arasında kavga çıktı. Yer ve bilet konusu yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, 1 kişi ağır yaralandı.

Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için koreografi çalışması yapan Beşiktaşlı tribün liderleri arasında tartışma çıktı.

Yer ve bilet konusu yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, 1 kişi ağır yaralandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Şüpheli 3 kişi kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

