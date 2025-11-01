Artvin'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Artvin'in Borçka ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 10:49

Paylaş



ABONE OL

Cankurtaran mevkisinde bir otomobille drift atıldığı anların görüntüsünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, Borçka Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.



Otomobille drift attığı belirlenen S.K'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.



Ayrıca S.K. hakkında ilgili kanun gereği "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.