İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsünde bir kişi, şoförü ve iki yolcuyu bıçakladı. Yolcuların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırgan aranıyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 13:46

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve iki yolcuyu bıçakladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Saldırgan, şoför ve yolcuları yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan iki yolcunun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.