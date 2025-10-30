96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında tarihi ceza

Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:22

Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada müteahhit Hasan Alpargün, istinafın bozma kararı sonrası görülen duruşmada bir kez daha 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ile toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtı. Alpargün, daha sonra Lefkoşa'da polise teslim olup, KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Adana'ya getirildi.