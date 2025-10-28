Mattia Ahmet Minguzzi davasında gelişme! Başsavcılık harekete geçti: İstinafa başvuruldu

Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:26

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin verdiği karara ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen A.Ö ve M.A.D. hakkında istinafa başvurulduğunu açıkladı.

DAVADA VERİLEN CEZALAR Bu kapsamda Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar, A.Ö. ve M.A.D. için ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Açıklamada, "Daha önceki basın açıklamamızda belirtildiği üzere; İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/142 esas sayılı dosyası kapsamında, kaleme alınan gerekçeli karar 28.10.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza tebliğ edilmiş olup, CMK 273/1 maddesi gereğince ivedi olarak mütalaaya aykırı çıkan suça sürüklenen çocukların (A.Ö. ve M. A. D) beraat ve tahliye kararına karşı CMK 273/1 maddesi gereğince aynı gün istinaf kanun yoluna başvurulmuştur" denildi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki bir bit pazarında çıkan kavgada, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından dört kişi gözaltına alınmış ve tutuklanarak yargı süreci başlatılmıştı.

Savcılığın istinaf başvurusunun ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilecek.