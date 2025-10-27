Taraftara bıçakla koşan futbolcuyla alakalı görgü tanığı o anları anlattı

Eskişehir’de Süper Amatör Lig'de Sivrihisarspor ile karşılaşan Eskişehir Artı Spor Kulübü futbolcusunun kendisine küfreden taraftara bıçakla koştuğu anlara şahitlik edem futbolcu Abdulkadir Tekin, 'Üstünü değiştirip, büyük ihtimalle bıçağını alıp tribünün sonuna doğru koşmaya başladı. Ben 30 kişinin arasından koştuğunu gördüm' dedi.

Sivrihisar ilçesinde oynanan Süper Amatör Lig maçında ev sahibi Sivrihisarspor ile Eskişehir Artı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Maçta ev sahibi kulübün taraftarları, deplasman takımı Eskişehir Artı Spor Kulübü'ne yönelik tezahürat yaptı. İddiaya göre Eskişehir Artı Spor Kulübü futbolcularından bazıları yapılan tahril edici tezahüratlara sinirlendi. Maçın 68. dakikasında oyundan alınan İsmail E. isimli genç futbolcu, doğruca soyunma odasına gitti. Yine iddiaya göre soyunma odasından bıçak alan bahse konu futbolcu, kendisine küfrettiği öne sürülen taraftarların arasına koştu. Genç futbolcu taraftarlarca darp edildi. O anlar bir amatör kameraya anbean yansıdı.



Söz konusu anlara şahitlik eden ve konuyla alakalı konuşan Sivrihisarspor'un futbolcu Abdulkadir Tekin, "Artı Spor'la maçımız vardı. Öncelikle Sivrihisar taraftarı, tabii ki normal olarak, takımına sahip çıkan ve sert bir taraftar. Bu, Süper Amatör Lig'de bence devam etmesi gereken bir durum. Artı Spor'da oynayan küçük bir kardeşimiz, yaş olarak 18-19 yaşlarında olan bir kardeşimiz, oyuna normal olarak aksiyonlu, nabzı yüksek şekilde devam ediyordu. Tribünden taraftarlar da yüksek sesle tezahürat yapıyordu. Tabii ki de ıslıklanıyor, ters şeyler söylenebiliyor. Bunlar futbol içinde doğal olan şeyler. Tribüne doğru hareket yapmaya başladığı zaman, size doğru küfürler yükselir. Tahrik edici hareketler her zaman küfür çeker. Ondan sonra küfürler edilmeye başlandı. Hakem tarafından kart gördü, ama devam ettiğini hakem göremez. Her olaya hakim olamaz; Süper Amatörüz sonuçta. Ondan sonra tribünden farklı şekilde küfürler yağmaya başladı. Gerçekten yüksek şiddetle ve aileyi de dahil eden küfürler edilmeye başlandı. O yüzden çocuk sanırım biraz sinirlendi. Maçın sonuna doğru, 70. dakikada sanırım, hocası daha fazla kart görmesin, tepki görmesin diye onu çıkardı. Çocuk kulübeye oturmak yerine direkt soyunma odasına gitti" ifadelerini kullandı.



Futbolcunun soyunma odasından bıçakla döndüğünü iddia eden Tekin, "Üstünü değiştirip, büyük ihtimalle bıçağını alıp tribünün sonuna doğru koşmaya başladı. Ben 30 kişinin arasından koştuğunu gördüm, ben yedek kulübesindeydim. 30 kişinin arasına koştuğunu gören tribün durmadı. Oraya gelen güvenlik görevlileri de zaten azdı. 6-7 tane güvenlik görevlisi gelmiş. Çocuk üstlerine koşmaya başlayınca, adamlar da onun üstüne koşmaya başladı. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla, tellerin içinden gördük. Maç durdu zaten. Herkes orayı izledi, olayı izledi. Çocuk üstlerine koşmaya başlayınca polis ekipleri de durduramadı. Tarafları ayırmak, onu durdurmak için bir şekilde çalının üstüne yatırdılar. Ama üstüne 5-6 kişi çullandı. En son bir tanesi, elinde çubuk demirle çocuğun üstüne vurmaya başladı. Kimin vurduğunu tam olarak göremedim ama çok sert darbeler vurdu. Çocuğun nasıl zarar görmediğine şaşırdım. Ondan sonra bir tane polis arkadaşımız, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Aynı şekilde küfürleşmeler devam etti. Çocuk, gerçekten 30 kişi tarafından darp edildi. İki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu