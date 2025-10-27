İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti

Giriş Tarihi: 27.10.2025 20:13

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, kentte hayatı felç etti. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yayalar da yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.