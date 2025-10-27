Yaşam

Güllü'nün kızı hakkında bomba iddia! Ortalığı karıştıracak gelişme: Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim

26 Eylül saat 01:30 civarında Çınarcık Harmanlar Mahallesi’ndeki 6. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü ile ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul’daki sahne mekanının sahibi Ferdi Aydın Yalova Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Aydın'ın iddiasına göre, Tuğyan Ülkem Gülter bir aile dostuna attığı mesajda “Annemi öldürdüm” itirafında bulundu ve söz konusu kişinin telefonundaki kayıtları zorla sildirip korkuttu. Aydın ayrıca Güllü'nün kızı Tuğyan'ın 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' dediğini de iddia etti.

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI KANIT OLARAK GÖSTERDİ

Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

'TELEFON KAYITLARINDA İTİRAFI VAR'

Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürerek, şunları söyledi:

Şarkıcı Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın (DHA)Şarkıcı Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın (DHA)

"EVİNE ZORLA GİRİP MESAJLARI SİLDİRMİŞ"

"Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi."

Tuğyan Ülkem Gülter (DHA)Tuğyan Ülkem Gülter (DHA)

"KEŞKE ANNEMİ BU ŞEKİLDE ÖLDÜRMESEYDİM"

Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanımın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır.

Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği evi (DHA)Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği evi (DHA)

"BÜTÜN ÇINARCIK YASAKLI MADDE KULLANDIĞINI BİLİYOR"

"Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş."

