Güllü'nün kızı hakkında bomba iddia! Ortalığı karıştıracak gelişme: Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim
26 Eylül saat 01:30 civarında Çınarcık Harmanlar Mahallesi’ndeki 6. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü ile ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul’daki sahne mekanının sahibi Ferdi Aydın Yalova Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Aydın'ın iddiasına göre, Tuğyan Ülkem Gülter bir aile dostuna attığı mesajda “Annemi öldürdüm” itirafında bulundu ve söz konusu kişinin telefonundaki kayıtları zorla sildirip korkuttu. Aydın ayrıca Güllü'nün kızı Tuğyan'ın 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' dediğini de iddia etti.
WHATSAPP YAZIŞMALARINI KANIT OLARAK GÖSTERDİ
Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.
'TELEFON KAYITLARINDA İTİRAFI VAR'
Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürerek, şunları söyledi:
"EVİNE ZORLA GİRİP MESAJLARI SİLDİRMİŞ"
"Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi."