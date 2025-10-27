Drift anlarını kayda aldı: Sürücüye 46 bin TL ceza

Giriş Tarihi: 27.10.2025 20:15

Ekipler tarafından plakası tespit edilen otomobile 46 bin 392 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 'nde drift atarak, çevreye rahatsızlık veren bir otomobil tespit edildi.

Fotoğraf (İHA)

Öte yandan drift atan şahısların o anları bir de görüntülediği belirlendi. Drift atan ve görüntü çeken şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.