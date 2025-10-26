Mezarlıkta kan donduran manzara! Kefenli oyuncak bebek çıktı

Diyarbakır'da mezar kazan bir kişi topraktan çıkan ile adeta dehşete düştü. Şahıs toprakta kefenlenmiş bir oyuncak bebek buldu. Bunun büyü olduğunu düşündüğünü ifade eden şahıs, oyuncağın üzerindeki ipleri ve bezi kesip yaktı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 22:14

Paylaş



ABONE OL

Diyarbakır'da mezar kazan bir kişi, toprakta kefenlenmiş bir oyuncak bebek buldu. Bunun büyü olduğunu düşündüğünü ifade eden şahıs, oyuncağın üzerindeki ipleri ve bezi kesip yaktı.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy mezarlığında mezar kazan Barış Karabulut, gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

KUZU KAFALARI, KAŞIKLAR VE KADIN FİGüRLERİ...

Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu. Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı. Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN