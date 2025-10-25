Milyonluk vurgun yapan çeteye darbe! Kendini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırdılar: 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ağına düşürdükleri insanlara kendilerini kamu görevlileri olarak tanıtarak dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişiyi toplam 11 milyon lira dolandıran 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin belirlenen adrese yönelik yaptığı baskında 3 cep telefonu, dijital incelemeyi engellemek için yakılmış 6 cep telefonu, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu bir defter, sahte polis kimliği ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi yaklaşık 11 milyon lira dolandıran şüphelilerin "Atıcı Evi" olarak bilinen adresine baskın düzenlendi. Olayda çok sayıda materyal ele geçirilirken yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkçarı hakimlikçe tutuklandı.
KENDİLERİNİ KAMU GÖREVLİSİ GİBİ TANITTILAR
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin "telefonda kamu görevlisi gibi davranarak" vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
"ATICI EVİNE" OPERASYON
Ekiplerce "Atıcı Evi" olarak bilinen adrese düzenlenen operasyonda 3 cep telefonu, dijital incelemeyi engellemek için yakılmış 6 cep telefonu, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu bir defter, sahte polis kimliği, sahte mahkeme kararı tutanağı, 5 USB bellek, 2 bluetooth kulaklık, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, 44 kartuş, 44 av tüfeği şarjörü ve bir satır ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.