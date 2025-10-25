Milyonluk vurgun yapan çeteye darbe! Kendini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırdılar: 5 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 25.10.2025 19:27

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi yaklaşık 11 milyon lira dolandıran şüphelilerin "Atıcı Evi" olarak bilinen adresine baskın düzenlendi. Olayda çok sayıda materyal ele geçirilirken yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkçarı hakimlikçe tutuklandı.

KENDİLERİNİ KAMU GÖREVLİSİ GİBİ TANITTILAR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin "telefonda kamu görevlisi gibi davranarak" vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.