Ayşe Barım hakkında verilen tutuklama kararı kaldırıldı! Adli Tıp Kurumu raporuna ahaber.com.tr ulaştı
Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, menajer Ayşe Barım’ın sağlık durumuna ilişkin raporunu tamamladı. Adli Tıp Kurumu rapor detaylarına ahaber.com.tr ulaşırken raporda ‘Barım’ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı’ belirtildi. Bu kapsamda Barım hakkında verilen tutuklama kararı da kaldırıldı.
ADLİ TIP KURUMU'NUN RAPORUNA AHABER.COM.TR ULAŞTI
Adli Tıp Kurumu, menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumuna dair raporunu tamamladı. Detaylara ahaber.com.tr ulaşırken raporda, 'Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı' belirtildi.
Kararda, ATK'nın raporuna değinilerek, Barım'ın hastane şartlarında tedavisine devam edildiği, dosyadaki mevcut belgelerine göre hali hazırda hastane şartlarında tedavisine devam edilmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığı, bir ay sonra son durumunu gösteren bazı tetkikleri ile beraber ATK'ya muayene edilmek üzere gönderilmesinin ardından yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.
Barım hakkında bu aşamada esas mahkemesince uygulanması öngörülen adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve faydalı olacağı öngörüldüğünden, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırıldığı kaydedildi.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.
Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.