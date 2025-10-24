Ayşe Barım hakkında verilen tutuklama kararı kaldırıldı! Adli Tıp Kurumu raporuna ahaber.com.tr ulaştı

Giriş Tarihi: 24.10.2025 22:01

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

(Foto: AA)

ADLİ TIP KURUMU'NUN RAPORUNA AHABER.COM.TR ULAŞTI

Adli Tıp Kurumu, menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumuna dair raporunu tamamladı. Detaylara ahaber.com.tr ulaşırken raporda, 'Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı' belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna ahaber.com.tr ulaştı (Foto: ahaber.com.tr)

Kararda, ATK'nın raporuna değinilerek, Barım'ın hastane şartlarında tedavisine devam edildiği, dosyadaki mevcut belgelerine göre hali hazırda hastane şartlarında tedavisine devam edilmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığı, bir ay sonra son durumunu gösteren bazı tetkikleri ile beraber ATK'ya muayene edilmek üzere gönderilmesinin ardından yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

Barım hakkında bu aşamada esas mahkemesince uygulanması öngörülen adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve faydalı olacağı öngörüldüğünden, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırıldığı kaydedildi.