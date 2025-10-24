Akran zorbalığı yine can aldı! Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında: 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş mahallesinde 15 yaşındaki A.A ile 13 yaşındaki Fatih Demir arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce A.A. yanında getirdiği bıçakla Demir’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, bölgeden son detayları aktarırken, ağır yaralanan Demir’in 3 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybettiğini söyledi.
Biri 15 diğeri 13 yaşındaki iki çocuk arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Gaziantep'te tartıştığı yakın arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası yakalanan 15 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı.
BIÇAKLAYAN 15, ÖLEN 13 YAŞINDA
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine giderek olayın yaşandığı noktadan son gelişmeleri aktardı. Gaziantep'in bu acı olayı konuştuğunu belirten Geçgel, şu ifadeleri kullandı:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bulunduğumuz noktada olay meydana geldi. 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki çocuk ve bu noktada olay meydana geldi. Olayı işleyen arkadaşı 15 yaşındaki çocuk ilerideki bir büfede çalışıyordu. Arkadaşını konuşması için bu meydana çağırdı Ulaş Mahallesi'ndeki. Meydana geldi. Fatih Demir ve bu noktada konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı ve ardından da 13 yaşındaki Fatih Demir, 15 yaşındaki ismi açıklanmayan A.A. tarafından bıçaklanarak öldürdü. Aslında bu noktada yaralanmıştı ilk başta.
AĞIR YARALANAN DEMİR HASTANAYE KALDIRILDI
Üç gün önce bu olay meydana geldi ve buradaki vatandaşlar durumu gördükten sonra olay yerine ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki Fatih'e ilk müdahaleyi bu noktada gerçekleştirerek Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.