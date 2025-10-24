Akran zorbalığı yine can aldı! Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında: 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş Tarihi: 24.10.2025 04:10

Biri 15 diğeri 13 yaşındaki iki çocuk arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Gaziantep 'te tartıştığı yakın arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih Demir , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası yakalanan 15 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı.

(fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bulunduğumuz noktada olay meydana geldi. 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki çocuk ve bu noktada olay meydana geldi. Olayı işleyen arkadaşı 15 yaşındaki çocuk ilerideki bir büfede çalışıyordu. Arkadaşını konuşması için bu meydana çağırdı Ulaş Mahallesi'ndeki. Meydana geldi. Fatih Demir ve bu noktada konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı ve ardından da 13 yaşındaki Fatih Demir, 15 yaşındaki ismi açıklanmayan A.A. tarafından bıçaklanarak öldürdü. Aslında bu noktada yaralanmıştı ilk başta.