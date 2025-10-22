Edremit canisinin uzman çavuş Kemal Ekri'yi vurduğu an kamerada!

Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:34

Edremit'te bir inşaat firmasında çalışan Emlik'in burada A.C'ye aşık olduğu, olay günü ise İkizçay Mahallesi'nde Olcay Özdemir'i (30) henüz bilinmeyen nedenle evinde 5 el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

"Tehdit", "hakaret", "yağma", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" suçlarından hakkında 6 suç kaydı olan Mustafa Emlik'in (36), 2013'te İstanbul'da çalıştığı iş yerinde patronunu bıçakla yaraladığı, bu suçtan 2019'da 22 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve Burhaniye T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumuna getirildiği, 26 Haziran 2025'te Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumuna geçiş hakkı kazandığı ancak teslim olmayıp firar ettiği öğrenildi.

O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.

ARACI GASP EDİP UZMAN ÇAVUŞU ÖLDÜRDÜ

Evden çıkıp uzman çavuş Kemal Ekri'nin 46 AHZ 090 plakalı otomobilini durdurup tabancayla Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbeden Emlik'in, aşık olduğu A.C'nin ağabeyi D.C'yi de yaralaması sonrası A.C'nin eski erkek arkadaşı R.Ö'yü de iş yerinde yaraladığı anlaşıldı.

Emlik'in araçla kaçarken tartıştığı V.Ö'yü boğazından, adres sorduğu R.K'yi ise bacağından yaraladığı tespit edildi.

O GECE NELER YAŞANDI?

Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı yol vermediği için tabancayla öldüren Emlik'in yanındaki M.N'yi yaraladığı, daha sonra Ülkü Yolu'ndan Hamidiye Mahallesi'ne ilerlerken "Yunuslar" olarak bilinen motorize polis ekibiyle girdiği silahlı çatışmada polis memuru İ.G'yi vurduğu, ana yola çıkıp Balıkesir istikametine ilerlerken polis memuru Ü.I'yı da yaraladığı öğrenildi.

Diğer ekiplerin müdahalesiyle burada etkisiz hale getirilen Emlik'in olay gecesi gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına da ulaşıldı. Görüntülerde, Emlik'in adres sorduğu R.K'yi aracın içinden ateş ederek bacağından yaralaması, R.K'nin bir iş yerinin önünde ambulansı beklemesi ve Emlik'in büfeye gelerek R.Ö. ile D.C'yi yaralayıp caddede yürüdüğü anlar yer aldı.