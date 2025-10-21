TÜGVA’dan dünyanın en büyük münazara yarışması! 4 bin takım yarışacak
TÜGVA, tarafından dünyanın en büyük münazara organizasyonu lansmanı, TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.Yarışmada, 4 bin takımın yarışacağı belirten TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Lise Koordinatörü Gürkan Emecen, 'Dünyada en büyük münazara yarışmaları 300, bilemediniz 400 takım ile gerçekleştiriliyor. Biz bunu 10'a katlayarak 4 bin takım ile gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük münazara organizasyonunu TÜGVA olarak hayata geçirmiş olacağız. Burada fikirler yarışacak ama kazanan sizlerin yaratıcılığınız olacak' dedi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ise “Ülkemizin en doğusundan en batısına 8 bin gence dokunacağız.” dedi.
TÜGVA Türkiye Münazara Yarışması Lansmanı, TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lansmana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, HÜRSAD Genel Müdürü Osman Hazır, Bahçeşehir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları Genel Müdürü Özlem Koç ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
EMECEN: DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜNAZARA YARIŞMASI OLACAK
