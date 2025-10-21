TÜGVA’dan dünyanın en büyük münazara yarışması! 4 bin takım yarışacak

(Foto: ahaber.com.tr)

ŞEREF MALKOÇ: TÜGVA BİR ÇIĞIR AÇMIŞTIR

Programa katılarak bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, "TÜGVA Anadolu'nun bağrında sıra dağlar gibi sapa sağlam durmaktadır. Sizi tebrik ediyorum." diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

Bu münazara ile Anadolu'nun 81 ilinden Bosna'ya, Türkistan'ın bağrına, KKTC'ye kadar birçok genç yarışacak. TÜGVA bir çığır açmıştır. İslam coğrafyasına, Türk coğrafyasına tohum saçılmıştır. Bu tohumlar yeşerecek, bunları hep birlikte göreceğiz. Siz sadece Türk dünyası değil, İslam dünyası değil, dünyanın umudusunuz. Sizin aranızdan İmam Gazaliler, Fuzuliler, Mimar Sinanlar, Ulubeyler, yeni Aziz Sancarlar yetişecek. Aranızdan yeni Alpaslan Gaziler, yeni Fatih Sultan Mehmetler, yeni Yavuz Sultan Selimler, yenir Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek.

"BATILILAR DÜNYAYI KAN VE GÖZYAŞINA BOĞDU"

Malkoç, Batı medeniyetini eleştirerek, "Dünyayı son 200 senedir Batı medeniyeti unsurları yönetmektedir. Batı medeniyeti unsurları dünyanın hiçbir yerine barış ve huzur getiremediler. Kan, gözyaşı getirdiler. Ben hukukçuyum, Roma hukuku okudum. Romalılar ve diğerleri der bu hukuk. Şimdi de Batılılar böyle yapıyor." dedi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ: 70BİN İNSANI KATLETTİNİZ 20 CESET İÇİN BUNU YAPIYORSUNUZ UTANIN!

Gazze'deki zulme değinen Malkoç, sözlerine şöyle devam etti: Gazze'de 70 bin insanı katletti İsrail. İsrail, her seferinde barışı bozuyor. 20 tane cesedi alamışlar. Utanın ya utanın 70 bin insan katlettiniz. işte bunların adaleti daha doğrusu adaletsizliği bu.

İsrail, Filistin'i yok etmek için harekete geçti ama bütün dünya Filistin oldu çok şükür. Dünyanın yeni bir medeniyete ihtiyacı var. İnşallah bu medeniyet Türkiye öncülüğünde gerçekleşecek. Heyecanımız bundandır.

Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür siye haykırıyor. 'Netanyahu varsa ben yokum' dedi Cumhurbaşkanımız. Biz bu talebin buradaki gençlerden geldiğini gördük. Sizi tebrik ediyorum.

Bu güzel çalışma için TÜGVA yöneticileri ve tüm ekibine, sponsorlara tek tek teşekkür ediyorum.

TÜGVA GENEL BAŞKANI İBRAHİM BEŞİNCİ: 8 BİN GENCE DOKUNACAĞIZ

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci kapanış konuşmasında, "Biz TÜGVA ailesi olarak eğitimde fırsat eşitliği üretmek için çalışan en büyük gençlik hareketlerinden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Beşinci, şöyle devam etti: Biz istiyoruz ki donanımlı, bilgili, entelektüel gençler yetişsin. Entelektüel gençler yetişsin derken, bunun için en önemli çalışmalardan biri Türkiye Münazara Yarışması. Bu yüzyılın en önemli silahı bilgidir. Çok okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz.

TÜGVA ailesi olarak sizleri çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu yarışma ile 8 bin gence dokunacağız. Batı'dan, Doğu'ya her yerde olacağız.

Ne kadar çok gencimiz bu yarışmaya katılır ise o kadar ülkemize faydalı olacaktır. Başarılar dilerim.