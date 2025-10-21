Marmaris'te silahlı saldırıya 3 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde A.Ö.'nün uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 2 Ekim'de, Marmaris ilçesi Hatipirimi Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletle olay yerine gelen kask ve koruyucu kıyafetli 2 şüpheli Ö.A.'ya tabacayla ateş açtı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin O.T. ve M.O. olduğunu belirledi. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ve ilçeden ayrılmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, 18 Ekim'de operasyon düzenledi. Operasyonda O.T. ve M.O. ile onlara yardım ettikleri belirlenen T.D. ve H.A. da gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O., O.T. ve T.D. tutuklanırken, H.A. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.