İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

İstanbul Sefaköy’de iki metrobüsün çarpışması sonucu bir yolcu hafif yaralandı. Yenibosna yönünde meydana gelen kazada, hareket halindeki metrobüs durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptı.

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı.

BİR YOLCU YARALANDI

Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

