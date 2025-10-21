Ev sahibinden kiracıya sonu bitmeyen istekler! Üç depozito, sicil kaydı ve kefil...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:19

İstanbul gibi büyükşehirlerde ev bulmak ayrı, bulduktan sonra tutabilmek ise bambaşka bir dert! Fahiş kiraların yanı sıra, ev sahiplerinin ve emlakçıların talep ettiği depozito, peşinat, komisyon ve güvence bedelleri, ev kiralamanın maliyetini yüz binlerce liraya çıkardı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, bu ağır maliyetler altında ezilen vatandaşın artık bankalardan bireysel kredi çekerek ev tutmaya çalıştığını söyledi.

"ÜÇ DEPOZİTO ALIŞKANLIK OLDU, ORTALAMASI 100 BİN LİRAYI BULUYOR!"

A Haber muhabiri Esra Akyürek'in sorularını yanıtlayan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, yasalarda "üç kiraya kadar" denmesine rağmen, ev sahiplerinin bunu standart bir uygulama haline getirerek üç depozito talep ettiğini belirtti. Bu durumun, ev kiralama maliyetini daha en başında fahiş seviyelere taşıdığını vurguladı:

"Kanunda üçe kadar denmiş ama bizde 'e kadar' ifadesini ne yazık ki sanki standartmış gibi üç depozito direkt isteniyor. Üç depozitoyu bir araya getirdiğinizde ortalamada bile 100 bin lirayı buluyor. Bazı ev sahipleri evin içindeki eşyalar için bir peşinat istiyor ki kanunen böyle bir şey asla yok."

NAKLİYE, KOMİSYON, GÜVENCE BEDELİ... MALİYET 6 KİRAYI AŞIYOR!

Olcay Selvi, depozitonun yanı sıra emlakçı komisyonu, güvence bedelleri ve nakliye masraflarının da eklenmesiyle ilk taşınma maliyetinin 6 kira bedelini aştığını hesapladı. Bu durumun, vatandaşları kredi çekmeye mecbur bıraktığını söyledi:

"E gelin toplayın, dört kira bedeli etti. E şimdi güvence bedelleri var. Bir kiraya yakın da bunlar tutuyor. Geldik finale, evi taşıyacağız. Nakliye ve işçilik ücretleri, inanın bir kira bedeliyle kurtarsa herkes razı olacak. En az iki kira bedeli de bu tutuyor. Etti size altı kira bedeli. 30 binle çarpsanız 180 bin lira. Vatandaş gidip bireysel kredi almaya başladı bununla alakalı. Kredi alıp, krediyle ilk taşınma masrafını karşılıyor."