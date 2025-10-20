Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Giriş Tarihi: 20.10.2025 19:30

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Fotoğraf (İHA)

Ekiplerin çalışmasında silah ticareti yapan bazı şüpheliler tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Birçok adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 19 tabanca şarjörü, 196 tabanca fişeği, 74 av fişeği, 108 farklı çap ve ebatlarda bıçak ele geçirildi.