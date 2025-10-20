Edirne’de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 20:09

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 22 ER 338 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.A. kafasının kaldırıma ve yola çarpması sonucu ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan S.K. bacağından yaralandı.