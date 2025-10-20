Dağ taş gezip adım adım takip ediyorlar! Yuvasını bulan kazanıyor: Kilosu 5 bin TL
Antalya'da arıcılar, kovanlarından kaçan arıları adım adım takip ederek doğal yuvalarını arıyor. Toros'un yüksek kesimlerinde insan eli değmeden oyun ağaç ve kaya aralarında kolonileşen arıların doğal ortamda ürettiği balın kilosu 5 bin liradan alıcı buluyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan arıcılar, kovanlarından kaçan firari arıların doğal yuvalarını bulmak için dağ taş geziyor. Yaz aylarında Toros Dağlarının yüksek kesimlere çıkarak arıcılık yapan vatandaşlar, dağlardaki oyuk ağaçlarda ve kaya aralıklarında kolonileşen arıların izini sürüyor. Doğal ortamda, insan müdahalesi olmadan üretilen balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulunuyor.
Arıcılar, "Firari arılar" olarak adlandırdıkları bu yabanileşmiş kolonileri bulduklarında, bal dolu petekleri dikkatle toplayıp yeniden kovanlara yerleştiriyor. Doğal ortamda üreyen bu arıların balının daha aromatik ve güçlü olduğunu belirten üreticiler, Toroslardaki zengin bitki örtüsünün bu kalitede büyük payı olduğunu ifade ediyor. Vatandaşlar, firari arıların doğada kaybolmaması ve kolonilerin korunması için her yıl düzenli olarak bölgedeki doğal yuvaları kontrol ediyor.
"FİRARİ ARILARI GÜNLERCE ARIYORLAR"
Eşi Mehmet Kara ile birlikte firari arıları takip eden Fatma Kara, nisan sonları ile mayıs aylarında kovanlardan oğul yapan arıların dağlara kaçmasıyla birlikte Toros Dağları'nın zirvelerinde günler süren arayışa çıktıklarını söyledi. Bazen 3 günde, bazen 15-20 güne kadar süren bu arayışın sonunda ağaç kovuklarında firari oğul arıları bulduklarını söyleyen Kara, "Ancak bulduğumuz arıların o mevsimde bal hasadı yapmıyoruz. Ağustos'un 15'inden sonra bu balı kesiyoruz. Bu ballar şifadır. Bal haşatına sıcak günlerde gidiyoruz. Balı aldıktan sonra kovanlara katarak diğer arılarımızın kovanlarına koyuyoruz." dedi.
"ZORDA OLSA ZEVKLİ BİR İŞ"
Toros Dağlarında oğul yapıp kovanlarından firar ederek ağaç kovuklarında yapmış oldukları balların doğal yöntemlerle ürettikleri balın değerine dikkat çeken Kara, "Eşim işten ayrıldı. Eşim bu yıl işten ayrıldı. İkimiz birlikte hem arkadaş, hem eş olarak Torosların zorlu coğrafyasında arı peşine düşüyoruz. Zor şartlarda da olsa bu iş bizim içi zevkli bir iş. Toros Dağlarında, sadece Akseki'de değil, Seydişehir'den Beyşehir'e, Konya'ya kadar gidiyoruz." diye konuşan Kara şöyle devam etti: "Doğal ortamda, hiçbir insan müdahalesi olmadan üretilen bu balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulunuyor. Bu bal dağlarda bin bir çeşit çiçekten, ağaçların arasından toplanıyor. Tamamen doğal, insan eli değmemiş bir bal. Müşterisi de çok. İsteyen soran eksik olmuyor. Torosların balı şifadır, şifa kaynağıdır."
"30 YILLIK ARICI"
30 yılı aşkındır arıcılık yapan Mehmet Kara, kendisinin de 40 civarında arı kovanının bulunduğunu ve arıcılık mesleği ile uğraştığını söyledi. Kaçan oğul arıları nisan ayında dağlarda aramaya başladığını söyleyen Kara, "Subaşlarında, çeşmelerde, derelerde arıları takip ederek günlerce arıyorum. Yeri geldiğinde Toros Dağlarının zirvelerinde, ağaç diplerinde geceleri yatıyorum. Bu meslekten zevk duyuyorum" dedi.