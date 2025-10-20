Dağ taş gezip adım adım takip ediyorlar! Yuvasını bulan kazanıyor: Kilosu 5 bin TL

30 yılı aşkındır bu işi yapan vatandaş, kaçan oğul arıları nisan ayında aramaya başladığını söyledi. (İHA)



"AYIDAN KURTTAN KORKMADAN BALIN PEŞİNDE"

Dağlarda arı kovanlarını ararken birçok kez doğayla baş başa kaldığını ve tehlikelerden korkmadığını belirten Kara, "Kaçan arıları bulmak için defalarca dağda yatıyorum. "Ayılar gelir, kurtlar gelir" diyorlar. Gelsin diyorum, bana bir şey yapmazlar. Ben onların arkadaşıyım" diye konuştu.



"KİMİSİNDE BAL ÇIKIYOR, KİMİSİNDE ÇIKMIYOR"

Eşi ile birlikte günlerce arıların izini sürdüğünü anlatan Kara, "Bunları günlerce arıyorum. Bulduğum doğal kovanları sadece Ağustos ayından sonra hasat ediyoruz. Bulduğum arıların kimisinde bal çıkıyor, kimisinde çıkmıyor. Bu dağların verdiği Cenab-ı Allah'ın verdiği doğal baldır. Ağustos'un 15'inden sonra keseriz biz bunu. Havalar iyi giderse kasım ortasına kadar devam eder." dedi.



"SARI KIZLAR DEDİĞİMİZ ARILAR NE EMEKLERLE BAL YAPIYORLAR"

Torosların taşlık bölgelerinde doğayla iç içe, sabırla bal aradığını anlatan Kara, "O arıları da buluyorum ama dağda bırakmam, bir tanesinin kaldığına gönlüm razı olmaz. Ben arıcıyım. O sarı kızlar dediğimiz arılar ne emeklerle bal yapıyorlar. Toprakta da buluyoruz, kayada da buluyoruz ama topraktaki arı zayıf oluyor, üşüyor. Taştaki arı ise kendini ısıtıyor, balı daha güzel oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

