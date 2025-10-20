Bilecik'te motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 22:26

Foto: İHA

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.