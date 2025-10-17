Şırnaklı çiftçi, engelli aile bireyleri nedeniyle evinden çıkamadı, çiftliği eve taşıdı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 engelli çocuğu, zihinsel engelli annesi ve karaciğer nakli yapılan eşine bakmak için evinden çıkamayan çiftçi, kurduğu küçük ölçekli tavuk çiftliğiyle hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de bölgenin beyaz et ve yumurta ihtiyacını karşılıyor.
İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan çiftçi Mahmut Yaman, "Seracılıktan itibaren biz bu civciv üretimine de başladık Allah'ın izniyle. Kuluçka makinesini aldık, civciv ana kucağını aldık. Hem hindi hem tavuk üretimine başladık. İnşallah ileride daha büyük çiftlik de kurmayı düşünüyoruz. Hem meyve ağaçlarımın altındaki yabani otları hem bu haşereleri temizlemek için bahçeme salıyorum. Büyüyünce, hem yumurta hem de et konusunda aileme ve milletime yardımcı olmak için inşallah daha da büyüteceğiz. Allah'ın izni ile binin üzerine çıkmayı düşünüyoruz" dedi.