Kars'ta sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla Sarıçam Ormanları'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 10:24

Kış sert yüzünü göstermeden önce sarı, yeşil ve kahverenginin en yumuşak tonlarıyla Kars görenleri hayran bırakıyor. Sarıkamış ilçesinde renk cümbüşünün yaşandığı Sarıçam Ormanları görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların da yoğun ilgisini çeken bölge, dronla havadan görüntülendi. Sarıkamış'ın sonbaharda bir başka güzel olduğunu belirten vatandaşlar, her mevsim Sarıkamış'ın görülmesi gerektiğine dikkat çekti.