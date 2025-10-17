Geleneksel Oyunlar Tırı bir kez daha yola çıkıyor!

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 'Geleneksel Oyunlar Tırı', 20 Ekim'de Düzce'den başlayarak 14 ili ziyaret edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Birliğinin de desteklediği proje kapsamında çocuklar, gençler ve nostalji yaşamak isteyen yetişkinler, geleneksel oyunları deneyimleyecek, sahne şovlarının da aralarında bulunduğu birçok aktiviteye katılabilecek.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 10:42

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, geleneksel oyunları tanıtmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla daha önce de Türkiye'nin farklı kentlerini dolaşan tır, bu sefer Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'a uğrayacak.

Geleneksel Oyunlar Tırı, 20 Ekim'de Düzce, 21 Ekim'de Sakarya, 22 Ekim'de Kocaeli, 23 Ekim'de Yalova, 24 Ekim'de Bursa, 27 Ekim'de Kütahya, 28 Ekim'de Uşak, 29 Ekim'de Denizli, 30 Ekim'de Burdur, 31 Ekim'de Isparta, 3 Kasım'da Konya, 4 Kasım'da Karaman, 5 Kasım'da Niğde, 6 Kasım'da da Aksaray'daki vatandaşlarla buluşacak.