Evlilik vaadiyle mirası bile almak istedi! Nikah masası değil adliyede buluştular

İstanbul'da Emircan B. isimli şahıs nişanlanarak evlilik vaadinde bulunduğu Fatma Ö.'den iki yıl boyunca toplamda 2 milyon TL para aldı. Paraları geri vermeyen bu süreçte Fatma Ö.'ye çeşitli senetler de imzalatan şahıs, Fatma Ö.'ye babasından miras kalan 530 bin TL'yi de almak istedi. Kadın bu parayı vermeyince tehditlerde bulunan şahıs hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:12

İstanbul'da Emircan B., ilişki yaşadığı ve nişanlanarak evlilik vaadinde bulunduğu Fatma Ö.'den iki yıl boyunca farklı zamanlarda 2 milyon TL aldı ve paraları geri vermedi.

Sabah'ın haberine göre Emircan B., Fatma Ö.'ye bu süreçte çeşitli senetler de imzalattı. Fatma Ö.'nün babasından miras kalan ve satılan evinin sonucunda kendisine 530 bin TL kalması üzerine Emircan B. bu parayı da talep etti.

Fatma Ö., parayı kendisine vermek istemeyince de nişanı bozup evliliği gerçekleştirmemekle tehdit etti. Yaşananlar üzerine soluğu adliyede alan Fatma Ö., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Emircan B. tarafından dolandırıldığı iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

UZLAŞTIRMA ÇÖZECEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliye yöneltilen suçun uzlaştırmaya tabi suç olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Taraflar bu büroda uzlaşamazsa şüpheli Emircan B. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılacak.

