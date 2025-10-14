Adana'da vinç kazası: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen vinç kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait vinç çalışma esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada vinçte bulunan Ramazan Baran ve Ahmet Arslan yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar önce ilçedeki devlet hastanesine ardından da Adana'daki hastanelere sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

