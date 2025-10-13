Yaşam

Şanlıurfa'da çobanların silahlı kavgası: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çobanların silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Şanlıurfa'da çobanların silahlı kavgası: 3 yaralı

Kırsal Boybey Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 çoban yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN