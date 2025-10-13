Sakarya'da ana yolda dönüş yaparken otomobile çarptı: 3 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otomobil anayoldan dönüş yaptığı sırada başka bir otomobile çarptı. Kazada iki araçtan biri yol kenarındaki otluk alana savruldu. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Erenler ilçesi Kozluk Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.B. idaresindeki 34 ZR 0806 plakalı otomobil, ana yolda dönüş yapan A.T. idaresindeki 54 FT 043 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın ardından savrulan 2 otomobilden biri yol kenarındaki otluk alana düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada 34 ZR 0806 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan O.Y., M.N.Y. ve F.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, otomobiller ise çekiciyle olay yerinden alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.