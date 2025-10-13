Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.10.2025 23:16

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçıları tarafından Kocaeli'ne düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Anadolu Otoyolu üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamada durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen M.Ş.Ş. ise, "göçmen kaçakçılığı" (TCK 79) suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.