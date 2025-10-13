Yaşam

Esenyurt’ta saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı: 2 kişi tutuklandı

Esenyurt’ta evine yürüyen H.T., sokak üzerinde 2 kişi tarafından darbedildi. Ağır yaralanan H.T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 11 Ekim günü saat 00.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Evine doğru yürüyen H.T., bilinmeyen bir nedenle 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Öte yandan polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.M.(18) ve A.Ş.(24)'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

