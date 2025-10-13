Esenyurt’ta saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı: 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:45

Fotoğraf (DHA)

Evine doğru yürüyen H.T., bilinmeyen bir nedenle 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.