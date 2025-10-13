Esenyurt’ta saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı: 2 kişi tutuklandı
Esenyurt’ta evine yürüyen H.T., sokak üzerinde 2 kişi tarafından darbedildi. Ağır yaralanan H.T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, 11 Ekim günü saat 00.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.
Evine doğru yürüyen H.T., bilinmeyen bir nedenle 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.