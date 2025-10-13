Başkentte korkutan kaza: Otomobil sürücüsü yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde akşam saatleri yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada yayalar yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 04:16

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

