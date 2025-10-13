Başkentte korkutan kaza: Otomobil sürücüsü yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde akşam saatleri yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada yayalar yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.