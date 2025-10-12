Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kozluk Caddesi Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 FT 043 plakalı otomobil, dönüş yaptığı esnada 34 ZR 0806 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.