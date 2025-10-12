Günlerdir sağanak yağışın etkili olduğu Bartın'da ırmak taşmaya başladı

Günlerdir sağanak yağışın etkili olduğu Bartın'da ırmak taşmaya başladı. Bartın Irmağı'nın bir kısmında köpüklenme, bir başka noktasında ise küçük girdaplar oluştu.

12.10.2025 17:27

Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın seviyesi ve debisi yükseldi. Hızla akan ırmağın taşma ihtimaline karşı ekipler alarma geçti. Yağmurun dindiği ve yeniden güneş açtığı kentte, polis ekipleri gece ve gündüz ırmak çevresinde devriye atarak, suyun seviyesini tespit ediyor. Irmaktaki yükselmeleri fotoğraflayan resmi ve sivil ekipleri, belirli saatlerde haber merkezine durumu rapor ediyor.

Sürekli kontrol altında tutulan Bartın Irmağı, Çağlayan piknik alanı mevkisinden taşmaya başladı. Irmak suları piknik alanın önündeki yolu doldurmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından piknik alanı girişine güvenlik şeridi çekilirek, araçların bölgeye girişi yasaklandı.

Sivil polisler ırmak kenarındaki yayaları da taşkın riskine karşı uyararak, alandan uzaklaştırdı.

Irmağın çağlayan kısmında yoğun bir köpüklenme dikkat çekerken, debisi yükselen suyla kütük ve dal parçalarının da suda sürüklendiği görüldü.

Irmağın Orduyeri Köprüsü kısmında ise küçük girdaplar oluştu. Halka şeklindeki küçük girdaplar, akan suyla birlikte kısa sürede kaybolurken, yerine ise yenileri çıktı.

Yalı ve Tersane Caddesi'nde ise ırmağın yüksekliğinin taşma noktasına yaklaştığı görüldü. Su seviyesinin Yalı mevkii ve Tersane Caddesi'ndeki gezi tekneleri için yapılan iskelelerdeki merdiven basamakları ile aynı seviyeye ulaştı.

Çamur akan, rengi turuncuya dönen ırmağın Kemer Köprü kısmında ise su seviyesinin yükselmesine rağmen, henüz taşkın riski bulunmadığı belirtildi. Bugün, yağmurun dinmesi ve güneş açması ile birlikte ırmak seviyelerinde ciddi bir artış yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yağışın bu akşam ve pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.