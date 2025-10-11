Oğlu oruçluyken şehit düşmüştü! Anneden duygulandıran istek: İsimleri iki ayrı parka verildi

Iğdır'da bölücü terör örgütü tarafından 2015'te pompalı tüfekle şehit edilen polis memuru Bekir Ferhat Kaya ile 2011'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Nazir Elitok'un isimleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan iki ayrı parka verildi. Kırıkkale'de oğlunun adının verildiği parkın açılışına katılan şehit annesi Naciye Elitok, 'Çocuğum ağzının orucuyla şehit oldu, bir yere su istiyorum' sözleriyle duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 19:04

Paylaş



ABONE OL

Kırıkkale Belediyesi, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Bekir Ferhat Kaya ile Nazir Elitok'un isimlerinin verildiği oturma ve çocuk oyun parklarını hizmete açtı. 2015 yılında Iğdır'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Bekir Ferhat Kaya ile 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Nazir Elitok'un isimleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan iki ayrı parka verildi.



İlk açılış programı Şehit Ferhat Kaya Parkı'nda gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehidin annesi Gülay Kaya ve babası Yusuf Kaya birlikte kesti. Ardından Şehit Nazir Elitok Parkı'nın açılışı yapıldı. Başkan Önal, şehidin annesi Naciye Elitok ve babası Sami Elitok ile birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Önal, törende şehit ailelerine Türk bayrağı takdim etti. Daha sonra şehit aileleriyle birlikte çocuklara da çeşitli hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu.



Şehit annesi Naciye Elitok, "Çocuğum ağzının orucuyla şehit oldu. Bir yere su istiyorum ben. Susuz şehit oldu. Mayına bastı, hiç görmedim" sözleriyle duygularını dile getirdi. Belediye Başkanı Ahmet Önal ise, "Şehidimizin ismini taşıyacak bir tatlı su çeşmesi yaptıracağım. Söz, seni de açılışa davet edeceğim" dedi.



"ALLAH'IM VATANIMIZI HER ZAMAN VAR ETSİN"



Şehit Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya (57), "Çok mutluyuz, çocuğumuzun adı yaşıyor. Bu vatana canını vermişse de bu vatan her şeyi yapıyor, devletimizden Allah razı olsun. Şu anda çok mutluyum, mutluluğumu anlatamam. Çocuğum yanımda yok ama bu şekilde yanımda hissettim onu. İsmini görmek anneler ve babalar için büyük bir gurur. Ne bayrak insin, ne ezan dinsin. Allah'ım vatanımızı her zaman var etsin. Biz Türk milleti olarak çok gururlu bir milletiz. Hiçbir yere sığmayız. Vatanımızın ve bayrağımızın altında yaşamayı bir ömür nasip etsin bizlere. Arkadan gelen torunlarımıza, kuzularımıza da nasip etsin. Her zaman vatan daim olsun, daim olsun" dedi.



Baba Yusuf Kaya (62) ise, "Duygulandık, aynı zamanda mutlu olduk. Şehidimizin unutulmaması bizim için gurur kaynağı. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞI ŞEHİTLERİMİZİN KIYMETLİ EMANETLERİYLE YAPTIK"



Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehitlerin isimlerini yaşatmanın kendileri için onur olduğunu belirterek, iki parkın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Önal, "Şehidimiz Bekir Ferhat Kaya'nın parkını açtık. Şimdi de Nazir Elitok kardeşimizin parkını kıymetli ailesiyle birlikte açıyoruz. Açılışları yalnız yapmak istemedik, şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli anneleri ve babalarıyla birlikte gerçekleştirdik. Yaklaşık üç haftalık çalışmanın ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz parkı tamamladı. Bu parklar, aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak. Hem şehitlerimizin adını yaşatıyoruz hem de çocuklarımızın, ailelerimizin yüzlerindeki mutluluğu görüyoruz, bu bizim için büyük bir manevi mutluluk" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN