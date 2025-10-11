Bitlis'in Nemrut Kalderası'nda çil keklik sürüsü böyle görüntülendi.
ABONE OL
Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nda çil keklik sürüsü görüntülendi. Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nda gezmeye giden bir grup arkadaş araçla yolda ilerlerken çil keklik sürüsüne denk geldi. Araçta bulunan doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, çil keklik sürüsünü cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aracın önünde bir süre ilerleyen keklik sürüsü daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, alınan önlem ve yasaklarla birlikte bölgenin yabani hayvan popülasyonunda artış olduğunu belirtti.