Mersin'de feci kaza: Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Mersin'de motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Ethem Dilek'e çarptı. Kazada Dilek ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 05:54

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ethem Dilek'e, F.C. yönetimindeki 33 AUJ 226 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Dilek ve motosiklet sürücüsü F.C., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

